İSKİ şantiyesinde iskele devrildi! Yaralılar var...

Kaza İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İSKİ'ye ait Terkos-Taşoluk İçme Suyu Artıma Tesisleri'nin inşaat alanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şantiye alanına kurulan iskelelerden ikisi bir anda devrildi. O esnada olay yerinde çalışma yapmakta olan Sami Göktepe ve Fırat Göktepe kardeşler ile Yavuz Şahin, devrilen iskelenin altında kalarak yaralandı.