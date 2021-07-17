Mahkemeden son dakika Ümitcan Uygun kararı! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun tahliye edildi...

Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Uygun, daha önce sosyal medyadan yayınladığı uyuşturucu kullandığı görüntüler sonrası tutuklanmıştı. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan bir süredir cezaevinde tutulan Uygun tahliye edildi.
AVUKATI DUYURDU: ÜMİTCAN UYGUN TAHLİYE EDİLDİ
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.
Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.
ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI
Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.
Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise Çakır'ın ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.
Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.
MÜGE ANLI GÜNLERCE TÜM DETAYLARI ARAŞTIRDI
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konu günlerce işlendi. Aleyna Çakır'ın ailesi ve olay hakkında bilgisi olanlar dinlendi. Araştırmalar yapıldı, birçok bilgi ve ifade paylaşıldı.
ÜMİTCAN UYGUN'UN AĞABEYİ MÜGE ANLI'YA TEHDİTLER SAVURMUŞTU
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan Müge Anlı'yı ve tepki gösterenleri ölümle tehdit etmişti.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullamıştı.
Arka arkaya yapılan paylaşımlarda Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek' demişti.