Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Güneş çarpmasına dikkat

Türkiye'de geçen haftalarda etkili olan yağışlı hava yerini sıcak havalara bıraktı. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI
Özellikle Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil bölgelerine akına ederken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı yapıldı.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK
Kurban Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulanan açıklamada, "Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince sorumluluk sahamız genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
BU SAAT ARALIKLARINA DİKKAT EDİN!
Açıklamanın devamında ise, "Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.