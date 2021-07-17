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Giriş Tarihi: 17.7.2021 18:20 Son Güncelleme: 17.7.2021 18:37

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Güneş çarpmasına dikkat

İHA
Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Güneş çarpmasına dikkat

Son dakika haberi... Vatandaşlar Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük resmi tatili değerlendirmek için tatil bölgelerine akın ederken, Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredileceği belirtilerek, güneş çarpması konusunda uyarılarda bulunuldu. Sıcaklıkların Kurban Bayramı süresince etkili olacağı da vurgulanırken, "Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Türkiye'de geçen haftalarda etkili olan yağışlı hava yerini sıcak havalara bıraktı. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

Özellikle Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil bölgelerine akına ederken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı yapıldı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Kurban Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulanan açıklamada, "Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince sorumluluk sahamız genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

BU SAAT ARALIKLARINA DİKKAT EDİN!


Açıklamanın devamında ise, "Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! Güneş çarpmasına dikkat
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