MİT ve TSK’dan nokta operasyon

Türkiye, "son teröriste kadar mücadeleye devam" anlayışıyla terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor, güvenlik güçlerinin koordinasyonu ile teröristlerin nefesi kesiliyor. MİT
, Irak
'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer'i etkisiz hale getirdi. Mehmetçik de Fırat Kalkanı
bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan 7 teröristi cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirdi.
PATLAYICI TUZAĞINI MİT BOZDU
Terör örgütü PKK'ya Suriye
ve Irak'ta nefes aldırmayan MİT, nokta operasyonlarla üst düzey teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor. Son olarak Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan iki teröristi etkisiz hale getirdi. Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristlerin Barış Soydan ve Emrah Yıldızer olduğu belirtildi.
3'Ü KANDİL KADROSUNDAN
Öte yandan, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK'lı teröristler de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeleri Başilhaya Üs Bölgesine taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurları hemen harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı. Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda terör örgütünün "Kandil kadrosundan" 3 terörist öldürüldü. Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi.