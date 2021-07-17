PKK'dan Haseke'de 113 KM'lik tünel! Türkiye sınırına paralel, 1500 çıkışı var...

Çocuklar engelli doğuyor, kanser hastalığı arttı

Petrol kuyuları yakınlarındaki Mabede beldesinde bir klinikte ise çok sayıda hastanın olduğu görüntülenirken, hastaların büyük bir kısmının göğüs hastalıklarından dolayı sağlık merkezine geldiği belirtildi.

Belgeselde konuşan köy sakinleri, petrolün yerleşim alanlarındaki kuyulardan ilkel yollarla çıkarılmasından ve işletilmesinden dolayı son dönemde çok sayıda çocuğun engelli doğduğunu belirtti.

Görüntülerde adı ve çalıştığı yer gizlenen Haseke'deki bir doktor, son dönemde ilkel rafine tesislerinin artmasından dolayı bölgede göğüs hastalıklarının ve buna bağlı ölümlerin arttığını kaydederken ilkel yollarla elde edilen petrolden ötürü yeni doğan çocuklarda kanser oranının arttığına dikkati çekti.

Doktor, son dönemde bir kısmı çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin kanserden hayatını kaybettiğini belirtti.