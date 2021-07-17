Şehit diplomat anıldı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse ile beraberindeki 2 Irak vatandaşı 17 Temmuz 2019'da Erbil'de bulunan bir restoranda yemek yedikleri sırada düzenlenen silahlı saldırıda şehit düştü. Şehit Osman Köse için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MİT Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda Dışişleri Bakanlığı çalışanı katılırken, cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırmıştı.

ŞEHADETİNİN İKİNCİ YILI

Hain saldırı sonucunda şehit düşen Osman Köse şehadetinin ikinci yılında yakınları tarafından anıldı.

NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Erbil'de konsolosluk görevlimiz Osman Köse'yi şehit eden Mazlum Dağ ile Muhammed Beşikçi cinayetin ardından tam 73 saatte yakalanmıştı.

YERLERİNİ MİT TESPİT ETTİ

Saldırıyı azmettiren iki farklı araçtaki 5 teröristin yerlerini MİT tespit etmiş, İHA'lar tarafından araçların yerleri görüntülenmişti. TSK ise iki F-16 ile ayrı noktalardaki araçları eş zamanlı hava harekâtıyla vurmuş, teröristlerden 3'ü ölmüş, 2'si ağır yaralanmıştı.

2 KİŞİ DE İDAM CEZASI ALDI

Cinayete ilişkin Irak'ta da dava görülmüştü. Şehit diplomat Osman Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6 kişiye ceza verilmişti. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi de 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TÜRKİYE'DE DE OPERASYONLAR DÜZENLENMİŞTİ

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar kapsamında, 29 Kasım 2019'da V.A, 26 Aralık 2019'da M.B isimli PKK'lı teröristleri yakalamıştı. 21 Ocak 2020'de ise Köse'nin şehit edilmesi ile ilgili hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. F.Ç. terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.