Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının da aralarında olduğu 28 dev projenin açılışı için bulunduğu Erzurum'da birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.
O BÖLGELER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK
Açılış konuşmasının ardından Rize'de yaşanan sel felaketine değinen Başkan Erdoğan, bölgenin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımızın çok büyük felakete maruz kalan yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu.
Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Rize'de sele maruz kalan bölgeler Afet Bölgesi ilan edilecek | Video
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