Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Rize'de sele maruz kalan bölgeler Afet Bölgesi ilan edilecek

Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız" ifadelerini kullandı.

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