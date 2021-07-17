Son dakika: HDP binasına saldırıda FETÖ izi! Deniz Kuvvetleri'ndeki mahrem imamlarla onlarca kez görüşmüş...

Ensar A.'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün 'mahrem imam'ları ile çok sayıda ankesörlü telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı. Adnan Temel A. ile Ensar A. arasında herhangi bir akrabalık bulunmadığı da belirtildi.