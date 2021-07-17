Son dakika: Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama!

Büyükşen, anne ve babasının öldürülmesinde bir sebep olmadığını, konunun çok farklı bir olay olduğunu anlattı.

Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesinin ardından çocuklarından yeni açıklama! | Video

Bu süreçte anne ve babasının arkasından hiç kimsenin kötü konuşmadığını aktaran Büyükşen, "Annem ve babam çok mazlum insanlardı. Ben devletimin, annem ve babamın masumiyetine sahip çıkacağını, bunun için gereken her şeyi yapacağını düşünüyorum." dedi.

"ÜZERİMİZDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakılan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen de bu süreci başından beri yaşadığı gibi anlattığını aktardı.

Gelinen noktada çok yıprandıklarını belirten Büyükşen, "Yaşadığım olayın etkisiyle, ruh halim insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Sabretmekten başka çarem yoktu. Sabrettim. Katillerin girdiği ev yanlış olmasına, azmettirenlerin köyden olmamasına rağmen olay çözüldü ve bu çok mucizevi bir şey. Çünkü bakıldığı zaman faili meçhul kalabilecek bir cinayet." değerlendirmesinde bulundu.