Son dakika: Nasuh Çulcu 'Kaçarken bana küfürler etti' diye kendini savunmuştu! Mesai arkadaşları şehit emniyet müdürünü anlattı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit eden Polis Memuru Nasuh Çulcu tutuklandı. Olay 13 Temmuz Salı günü Hakkari'de yaşanmıştı. İddialara göre; bir kadın polisi rahatsız ettiği için Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan iki yıllık Polis Memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre bu defa da bir kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız etti. Durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bu durumu rapor etti ve Nasuh Çulcu'ya ikaz yazıldı.
HEDEF GÖZETEREK BAŞINDAN VURDU
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün içerisinde bulunan Polisevi'nde yemek yiyen Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit eden Nasuh Çulcu, bir polis memuru tarafından bacağından vuruldu ve gözaltına alındı. Nasuh Çulcu savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Hakkında çok sayıda idari soruşturma olduğu iddia edilen ve "Sorunlu Personel" olarak adlandırıldığı öne sürülen Çulcu'nun mesai arkadaşlarıyla da sürekli tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Katil Çulcu'nun ifadesinde de bazı çelişkiler tespit edildiği belirtildi. Hasan Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından olmak üzere iki kurşunla şehit eden katil Nasuh Çulcu ifadesinde Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine küfürler ettiğini ve daha sonra arkasından ateş ettiğini söyledi. Çulcu'nun "Tahrik İndirimi" için ifadesinde bu beyanlarda bulunduğu da iddia edildi.
KİBARLIĞI VE BEYEFENDİLİĞİ İLE TANINIRDI
Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'nun kendisini defalarca rahatsız ettiği için birim amirlerine şikayet ettiği öne sürülen kadın Komiser Yardımcısı'nı da öldürmeyi planladığı fakat bulamadığı için öldüremediği ifade edildi. Katil Çulcu savcılıktaki ifadesinde "Hasan Müdür'ün yanına giderek "Seni de kendimi de öldüreceğim" dedim. Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kaçmaya çalıştı. Kaçarken de bana küfürler etti. Bu sırada ben de arkasından üç el ateş ettim" dedi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sene Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevine başlayan iki çocuk babası Hasan Cevher ile birlikte görev yapan polisler ve Hasan Cevher'i tanıyanlar, Şehit Cevher'in ağzından bir defa bile küfür duymadıklarını söyledi. Kibarlığı ve beyefendiliği ile tanınan Cevher ile birlikte görev yapan polisler şehit müdürlerini SABAH'a anlattı:
PERSONELİNİ "ARKADAŞI" GİBİ GÖRÜRDÜ
Polis Memuru A.E.: "Hasan Cevher müdür ile 3.5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Ağzından bir defa bile küfür işitmedik. Çok dost canlısı birisiydi. Bizler insanlığına şahitlik ederiz."
Polis Memuru I.A.: "Her personelini arkadaşı, kardeşi gibi görürdü. Herkesin yardımına koşardı. Sorunu olan personeli dinler çözüm bulurdu. Ailesine ve çocuklarına çok düşkündü."
Polis Memuru Y.E.: "İnsanlara karşı oldukça kibar davranırdı. Beyefendiydi. Temiz kalpli ve babacan bir insandı. Hiç kimseye karşı olumsuz veya kötü bir davranışına rastlamadık."
Polis Memuru E.D.: "Hasan Cevher müdür insanlığa çok önem gösterirdi. Mütevazı bir insandı. Hiç kibirli değil. Ayrıca hayvan sevgisi taşıyan bir insandı. Katile inanmıyoruz."