Son dakika: Nasuh Çulcu 'Kaçarken bana küfürler etti' diye kendini savunmuştu! Mesai arkadaşları şehit emniyet müdürünü anlattı

PERSONELİNİ "ARKADAŞI" GİBİ GÖRÜRDÜ

Polis Memuru A.E.: "Hasan Cevher müdür ile 3.5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Ağzından bir defa bile küfür işitmedik. Çok dost canlısı birisiydi. Bizler insanlığına şahitlik ederiz."

Polis Memuru I.A.: "Her personelini arkadaşı, kardeşi gibi görürdü. Herkesin yardımına koşardı. Sorunu olan personeli dinler çözüm bulurdu. Ailesine ve çocuklarına çok düşkündü."

Polis Memuru Y.E.: "İnsanlara karşı oldukça kibar davranırdı. Beyefendiydi. Temiz kalpli ve babacan bir insandı. Hiç kimseye karşı olumsuz veya kötü bir davranışına rastlamadık."

Polis Memuru E.D.: "Hasan Cevher müdür insanlığa çok önem gösterirdi. Mütevazı bir insandı. Hiç kibirli değil. Ayrıca hayvan sevgisi taşıyan bir insandı. Katile inanmıyoruz."