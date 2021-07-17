Türkiye’den Gana’ya dev cami ve külliye

Gana
'nın başkenti Akra'da Türkiye Diyanet Vakfı ve Hüdai Vakfı'nın desteğiyle inşa edilen Akra Furkan Camii ve Külliyesi törenle açıldı.
İslam şehirlerinin camilerin etrafında hayat bulduğunu belirten Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
, "İlim, irfan, ahlak, adalet, sevgi, saygı, şefkat, merhamet, dünyanın dört bir yanına bu kutlu mekânlardan yayılmıştır. Nerede bir kubbe, bir minare varsa, nerede ezan varsa, gökyüzüne yükseliyorsa hiç şüphesiz orada barış ve kurtuluşun çağrısı vardır" dedi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo- Addo, Türkiye ile ülkesi arasındaki ikili ilişkilerin yıllar geçtikçe geliştiğini bildirdi. Caminin minaresinin başkent Akra'nın her yerinden görünür olduğuna işaret eden Akuffo-Addo, "Bana göre, bu cami sadece başkent Akra'yı güzelleştirmedi, Hristiyanların çoğunlukla yaşadığı bu ülkede, İslam'ın sembolü olarak ülkeyi de güzelleştirdi. Bu, aynı zamanda ülkedeki dini uyumu da gösteriyor" ifadesini kullandı.
Sevinçli olduklarını ve tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Ganalılar da Türkiye'nin emanetine iyi bakacaklarını vurguladılar.
Caminin kapalı alanında toplam 10 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 2'şer şerefeli 4 minaresi ise 58 metre yüksekliğinde. Külliyede imam hatip lisesi ve öğretmen okulu binaları da yer alıyor. Ayrıca 180 öğrenci kapasiteli yurt binası ile çok amaçlı konferans salonu, kütüphane ve yemekhane yer alıyor.
Açılış törenine Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan
da katıldı.