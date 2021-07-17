Türk’ün olduğu yerde huzur güven, refah olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:
Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Geçmişte bir dönem vesayet odaklarına bir dönem FETÖ'cü hainlere rağmen önemli bir mesafe katettik. Türkiye
'nin savunma sanayii teknolojisinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe dünyanın örnek aldığı bir başarı hikâyesidir. TSK sınırlarımızı koruma ve sınır ötesi harekâtları gerçekleştirmede, dost ve kardeş ülkelere destek olma konusunda gösterdiği performansla adeta destan üstüne destan yazıyor.
Milletimizin ülkesine olan güveninin artmasında ordumuzun gösterdiği başarıların büyük payı vardır. Türk milleti askerliğe ve teşkilatçılığa olan yatkınlığı sayesinde sürekli kendini geliştirmeyi, yenilemeyi, büyütmeyi başarmıştır. Geçmişi Asya'nın dört bir yanından Avrupa'nın derinliklerine uzanan, Afrika'ya selam veren kadim dönemlere kadar uzanan izleri sebebiyle, Amerika kıtasını kardeş bilen bir milletin uzunca süredir kaderinin düğümlendiği yer işte burasıdır. Anadolu'dur, Türkiye'dir.
Eğer Türkiye güçlüyse, işte tüm bu coğrafyalarda gurur vardır, sevinç vardır. Eğer Türkiye güçlüyse, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mağdurlar, mazlumlar için bir çıkış yolu vardır. Eğer Türkiye güçlüyse yakın, uzak her yerde zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır. Türkiye'nin güçlü duruşunun işte bu en önemi ayaklarından biri de, askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir. Kahraman askerlerimiz yarım asra yakın bir zaman önce, Kıbrıs'ta sadece oradaki Türklerin canlarını kurtarmakla kalmamış, üzerindeki külleri en zor şartlarda bile söküp atacağını göstermiştir.
Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur. Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK'lı ve DEAŞ'lı canilerin tepelerine binerek ortaya koyduğumuz kararlılık ve elde ettiğimiz başarı, oyunu tümden değiştirmiştir. Libya'da gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Karabağ'ın azatlığı mücadelesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz hasbi destek ve sadece 44 günde kazanılan zafer bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmiştir.
Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyor, onlara karşı tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Binlerce onbinlerce km öteden özellikle gelip, sırf kendi siyasi çıkarları ve güvenlik, refah kaygıları için oluk oluk kan akıtanların tersine, biz yaşatmak için gidiyoruz. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz, Türk'ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez, Türk'ün olduğu yerde huzur olur, güven olur, refah olur.
ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE VURULAN PRANGALARI PARÇALAYIP ATTIK
Önce demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık, özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada başı dik bir şekilde, kendi politikalarını uyguluyor, sahada ve masada en güçlü temsil ediliyorsa işte bu sayededir. Milletimize böylesine kritik ve tarihi dönüm noktasında kendisine liderlik etme şerefini bize bahşettiği için ne kadar hamdetsek azdır. Kahraman ordumuzun önce vesayet odakları ardından FETÖ'cü hainler eliyle maruz kaldığı saldırılara ve aldığı tüm yaralara rağmen asıl gücüne, vizyonuna ve potansiyeline ulaşması, yürüdüğümüz yolun doğruluğunun ispatıdır.
Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma, 2053 vizyonunu çocuklarımıza, 2071 vizyonunu da torunlarımıza miras bırakma konusundaki kararlılığımız attığımı her adımda karşımıza çıkan fotoğrafta biraz daha perçinlenmektedir.
ERHAN AFYONCU'YA TEŞEKKÜR ETTİ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitemiz kısa sürede güçlü bir askeri eğitim kurumu haline gelmiştir. Üniversitemiz halihazırda beş farklı şehirdeki 1110'u misafir 16 bin 382 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar üniversitemizden 23 bin 167 subay ve astsubay mezun olmuştur. Üniversitemizin bugünlere gelmesini sağlayan Prof. Dr. Erhan Afyoncu hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
GAYEMİZ İSTİKBALİMİZİN ÖNÜNÜ KESMEK
Türkiye, tarihi boyunca en kritik dönemlerde, çeşitli demokrasi ve kalkınma hamleleri başlatmıştır. Bu hamlelerin nasıl kesintiye uğradığına baktığımızda, kimisinin gerisinde çok basit kişisel hesapların, kimisisin gerisinde vizyonsuzların, kimisinin gerisinde de çok daha sıkıntılı durumların olduğunu görüyoruz. Kaçırdığımız her fırsatın ülke ve millet olarak bize çok ağır maliyetleri olmuştur. Demokrasimizin aldığı yaraların maliyeti, milli birlik ve beraberliğimizin tehlikeye girmesine kadar vardı. Kalkınmada yaşadığımız gerilemenin maliyeti, sadece yoksulluk olarak değil, sanayiden ticarete her alanda tıkanıklık şeklinde karşımıza çıktı. Ülkemizi sadece üç beş tarım ürünü, maden, üç beş katma değeri düşük ürüne mahkûm edenlerin gayesi, aslında istikbalimizin, istiklalimizin önünü kesmekti. Büyük mücadeleler, fedakârlıklarla Türkiye bu kısırdöngüyü kırdı.