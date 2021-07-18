Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Temmuz koronavirüs tablosu verileri merak ediliyor. 1 yılı şakın süredir Türkiye ve dünyada etkilerini göstermeye devam eden covid-19 virüsüne ilişkin, ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla en son Türkiye corona virüs tablosu bilgiler duyurulmaya devam ederken bugünkü korona son durum verilerini öğrenmek isteyenler "18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Temmuz koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Temmuz koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bakanlık tarafından duyurulan 18 Temmuz korona son durum verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 7 bin 680
VEFAT SAYISI: 66
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835
VAKA SAYISI: 7 bin 666
VEFAT SAYISI: 38
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 490
VAKA SAYISI: 6 bin 918
VEFAT SAYISI: 35
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 084
VAKA SAYISI: 6 bin 907
VEFAT SAYISI: 43
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063
VAKA SAYISI: 6 bin 907
VEFAT SAYISI: 43
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 063
VAKA SAYISI: 6 bin 285
VEFAT SAYISI: 46
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 162
VAKA SAYISI: 5 bin 404
VEFAT SAYISI: 49
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 506
VAKA SAYISI: 5 bin 261
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 242
VAKA SAYISI: 5 bin 530
VEFAT SAYISI: 37
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 217
VAKA SAYISI: 5 bin 670
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 126
VAKA SAYISI: 5 bin 171
VEFAT SAYISI: 48
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 012