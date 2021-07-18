AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABAD'ın 'başörtüsü' kararına tepki! "Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karar"

Ömer Çelik'in o açıklamaları:

Avrupa Adalet Divanı'nın dini özgürlükleri ihlal eden kararı yanlış bir karardır. Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyen ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir.

IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI İLE MÜCADELEYE DARBE VURAN BİR KARAR

ABAD'ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır.

ABAD'ın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadeleye darbe vuran bir karardır bu.

Son dakika! Türkiye'den ABAD'ın 'Başörtüsü' kararına tepki

NE OLMUŞTU?

Avrupa Adalet Divanı, AB'de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtüsü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan kadınların açtığı iki dava, 15 Temmuz'da sonuçlanmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği de belirtilmişti.