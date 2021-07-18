Alanya'da feci kazada ölenin kimliği belli oldu!

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde feci kazada hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi. parmak izi alınarak kriminale gönderilmesi sonucunda.Ölen kadın Kazakistan uyuruklu 45 yaşındaki Gulmira Abilova olduğu tespit edildi.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. 45 yaşındaki Kazakistan uyruklu kadın Gulmira Abilova , yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada S.A.'nın (21) kullandığı motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Kazakistan uyruklu Turist kadın, yola savrularak metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü de asfaltta düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine jandarma, bölge trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirledi. Motosiklet sürücü S.A.'nın hafif yaralandığı tespit edildi. S.A. ambulansla ALKÜ hastanesine götürülürken, hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu kadının cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morgunda ön otopsi yapıldıktan sonra. otopsi için. Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.