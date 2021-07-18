Şanlıurfa'da kardeşlere infaz: Korkunç olayda flaş gelişme!

Bu nedenle kayınbiraderleri M A, ve O A. eniştesi ve kız kardeşleriyle aralarındaki sorunu çözmek için yaşadıkları eve 2 kardeş, sitenin bahçesinde eniştesi İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kayınbirader O A. belinden silahı çıkararak hem eniştesi hem de kardeşini silahla vurdu.