Şanlıurfa'da kardeşlere infaz: Korkunç olayda flaş gelişme!

Kan donduran olay, önceki gün Haliyile ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Avukat İsa Alkan ve eşi Ayşe Alkan arasında yaşanan geçimsizlik nedeniyle aile boşanma aşamasına geldi.
Bu nedenle kayınbiraderleri M A, ve O A. eniştesi ve kız kardeşleriyle aralarındaki sorunu çözmek için yaşadıkları eve 2 kardeş, sitenin bahçesinde eniştesi İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kayınbirader O A. belinden silahı çıkararak hem eniştesi hem de kardeşini silahla vurdu.
2 kardeş olaydan sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılar, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı belirlenen M A,yı saklandığı evde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, firari olan O. A . IN yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada silahlı kavgada hayatını kaybeden İsa Alkan'ın 15 gün önce bir çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.
SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan site bahçesinde yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.