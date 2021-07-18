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Giriş Tarihi: 18.7.2021 10:07 Son Güncelleme: 18.7.2021 10:14

Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama

Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Herhangi bir ulaşım ve haberleşme sorunu yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Herhangi bir ulaşım ve haberleşme sorunu yok" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Bölgede acil ihtiyaçların tümünü giderdik. Kalıcı projelerle bölgeye hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama | Video

Öte yandan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize'de meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgede etkilenen trafoların onarıldığını ve elektriği kesilen hiçbir abone kalmadığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 83 kişilik 27 ekiple çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Enerji arzının kesintisiz ve sorunsuz olarak devam ettiğine işaret edilen paylaşımda, "Bugün itibarıyla bölgede selden etkilenen hiçbir trafo, elektriği kesilen hiçbir abone kalmamıştır." ifadesine yer verildi.

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Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize'deki sel felaketi ile ilgili açıklama
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