Bakanlar Soylu ve Kurum, Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

Bakan Kurum ile Yazıcı, sabah saatlerinde Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesinde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Sarıhan ile görüşen Kurum, risk nedeniyle taşınması değerlendirilen belediye başkanlığı binası için uygun alanları kontrol etti.

Daha sonra Güneysu ilçesine geçen Kurum ve Yazıcı, İçişleri Bakanı Soylu ile birlikte selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu, kaymakamlıkta toplantı gerçekleştirdi.

Ardından Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki (AFAD) Koordinasyon Merkezi'ne geçen Soylu, Kurum ve Yazıcı, Güneysu ve Çayeli ilçeleri ile Madenli, Büyükköy ve Muradiye beldelerindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AFAD, DSİ, Karayolları ile kurumların yöneticileri de katıldı.