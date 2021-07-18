Boş teneke gibi gürültü çıkaranların ittifakı milletimizde karşılık bulmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum programı çerçevesinde Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan toplam 9.5 milyar lira yatırım bedelli projelerin toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:



ERZURUM ANLATILMAZ YAŞANIR: Gerçekten birbirimizi özlemişiz Dadaş kardeşlerim. Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır. Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.





SALGINDA BÜYÜK KATKI SAĞLADI: Erzurum'a dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı ve işletiliyor. Esasen yaklaşık 1 yıl önce fiilen hizmet vermeye başlayan hastanemiz salgın döneminde şehrimize büyük katkı sağlamıştır.



32 YENİ OKUL VE CANLI HAYVAN BORSASI: Yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından yapılan, kentsel dönüşüm kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz. Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz.





PKK'YA, FETÖ'YE GEÇİT VERMEDİNİZ: Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlere çarparak yok oldu. PKK 40 yıldır uğraşmasına rağmen Dadaşların azmine zarar verememiştir. FETÖ ihanet çetelerinin hilelerine, riyakârlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerin başında Erzurum geliyor. Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşuna şahidiz.





ESERLE, HİZMETLE, PROJEYLE KARŞIMIZA ÇIKAN OLMADI: 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak suretiyle ülkede hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Terörü bitirmek için her türlü fedakârlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik. Hâlâ terör örgütlerinden medet uman varsa, kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşmanın formülü de bizdedir.



RİZE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK

Rize'de büyük bir felaketi yaşadık. Bakan arkadaşlarım ve milletvekillerimizin yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.



OVİT TÜNELİ 2023'E KADAR BİTECEK

Sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birinin takipçisi olduk. Seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyen Çat'ın Yavi köyündeki kardeşime layık olmanın gayreti içindeyiz. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz.





ÜNÜ SINIRLARI AŞTI

Erzurum Şehir Hastanesi, özellikleriyle sadece Doğu Anadolu Bölgesi değil Irak, İran, Gürcistan, Türkistan, Azerbaycan gibi ülkeler için de sağlık üssü konumunda. Devasa yapısı ve tıbbi teknolojinin en son modellerinin kullanıldığı hastanede sağlık turizmiyle birlikte her yıl milyonlarca hasta şifa bulacak. 5 yıldızlı otel konforundaki hastane, pandemi döneminde bölgenin can simidi oldu.