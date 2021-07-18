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Giriş Tarihi: 18.7.2021 20:09

Çavuşoğlu’ndan gurbetçi Türkleri selden kurtaran Avusturyalı’ya teşekkür telefonu

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Çavuşoğlu’ndan gurbetçi Türkleri selden kurtaran Avusturyalı’ya teşekkür telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya’da yaşanan sel felaketinde gurbetçi Türkleri kurtaran Avusturyalı Alexander Eisenmann'ı telefonla aradı. Bakan Çavuşoğlu, “İslamofobinin arttığı bir zamanda insanlığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile gözünü kırpmadan sele kapılan Türk çifti kurtaran Alexander Eismann'a teşekkür etti. Çavuşoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Avusturya'nın Salzburg kentinde hemşehrilerimiz Ayşe ve Salih Karaarslan'ı sel felaketinden kurtaran Alexander Eisenmann'ı aradım. Kendisine yabancı düşmanlığının ve İslamofobinin arttığı bir zamanda insanlığı için teşekkür etmek istiyorum.

"GÖZÜNÜ KIRPMADAN SUYA ATLADI"

Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. Salih Karaaslan, "Yan komşumuz Alexander Eisenmann bizi suda görünce sağ olsun gözünü kırmadan suya atladı ve bize yardım etti" dedi.

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Çavuşoğlu’ndan gurbetçi Türkleri selden kurtaran Avusturyalı’ya teşekkür telefonu
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