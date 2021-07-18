Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa Adalet Divanının başörtüsü kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Divanının açıklamasına tepki gösterdi.

Paylaşımında "Din özgürlüğü kavramı artık Müslümanları kapsamıyor mu?" diye soran Kalın, "Avrupa Adalet Divanının iş yerinde başörtüsüyle ilgili kararı Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır." ifadesini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKMANIN YASAKLAYABİLECEĞİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Avrupa Adalet Divanı, AB'de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtüsü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan kadınların açtığı iki dava, 15 Temmuz'da sonuçlanmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği de belirtilmişti.