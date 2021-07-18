Devlet selzedenin yanında

Rize'de sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 13 Temmuz Salı başlayan, ertesi gün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 770 dekar çay bahçesi zarar gördü.

6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken Güneysu'ya bağlı Ballıdere köyü Tatlısı mevkisindeki tarihi evde yaşayan Karali çiftinin sel sularından kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Gülizar Karali'ye ait evin bir bölümünün toprak yığınıyla koparak sürüklendiği, evin dışına çıkan 9 kişinin de uzaklaşarak son anda kurtulduğu görülüyor.

Evin sahibi Gülizar Karali (65), "55 yıldır burada oturuyorum, bu ırmağın bu hale geldiğine ilk kez tanık oldum. Çok yağmur yağdı. Allah bizi korudu" dedi. Güneysu'da kayıp olduğu bildirilen Hasan Arıcı ile Muradiye'de kaybolan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları 10 kişilik dalgıç ekibiyle sürüyor. 24 hasarlı binanın tespit edildiği bölgeye devlet tarafından 17.5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Türk Kızılayı, selzedelere 35 personeliyle sıcak yemek hizmeti veriyor. Jandarma da Güneysu'daki temizlik çalışmalarına destek veriyor.