Gergerlioğlu’na Meclis’te tepki: Şehitlerin iki eli yakanda olacak

Anayasa
Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından buna ilişkin Başkanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği vasfını kazanan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
'nun gündem dışı yaptığı konuşmaya MHP
'li milletvekillerinden sert tepki geldi.
KÜRSÜDEN PROVOKASYON YAPTI
Gergerlioğlu, provokasyon ağırlıklı konuşmasında sözde helikopterden Kürtlerin atılmasına, soykırımdan işkencelere, insan kaçırmalarından çıplak aramalara kadar hayal ürünü pek çok yalanı sıralayınca milletvekillerinin sabrını taşırdı. Güvenlik güçlerine hakaret ve iftiralarda bulunan Gergerlioğu'na çıkışan MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak
, "Yeter Başkan, bu ne ya" diye bağırdı. Gergerlioğlu'nun, konuşması sırasında HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
'tan mektup aldığını söylemesi üzerine de MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Şov yapma, şov yapma" diye seslenirken, Eskişehir Milletvekili Sazak da "Biz sizin ne olduğunu biliyoruz" diyerek tepki gösterdi. Gergerlioğlu, ısrarla Demirtaş'ın mektubundan bahsedince, Sazak dayanamayarak, "Başkanım, nasıl olduğunu biliyoruz onun. Kes artık!" diye bağırdı. Kılavuz da "İstismar ediyorsun. Yalan söylüyorsun! İn aşağıya!" çağrısı yaptı. Gergerlioğlu'nun, "Halkımızdan yüzlerce mektup aldım" sözleri üzerine Malatya
Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, "Ya, bir gün de polis şehidinde, asker şehidinde bulun. Ayıptır!" dedi. Gergerlioğlu'nun adeta terörü öven umursamaz ve pişkin tavrına sinirlenen Fendoğlu, "Şehitlerin iki eli yakanda olacak senin" diye seslendi.