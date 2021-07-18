‘Halkımızla beraber yürüyüşümüz sürecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum programı kapsamında AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın partililerin coşkulu tezahürat ve alkışlarıyla sık sık kesilen konuşmasının satırbaşları:





Erzurum hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyasetini, AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih etti. Her seçimde Palandöken Dağı gibi yanımızda duran kardeşlerimiz var. Bizim Erzurum'da ülkesi, milleti ve davası için gerektiğinde baş verecek ama asla baş eğmeyecek yoldaşlarımız var. 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkan, davalarına sahip çıkan, ülkesine, milletine, geleceğine, İstasyon Meydanı'nda bizlere verdiği söze sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'nin siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren, aşkla, şevkle davamıza hizmet eden AK Parti'nin neferleridir. Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. İl Danışma toplantılarımıza birer demokrasi şöleni olarak bakıyoruz. AK Parti'nin alametifarikası kolektif akla önem vermesidir. AK Parti bu şekilde sürekli kendini yenilemiştir. AK Parti Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmayı sürdürüyorsa sebebi istişareye açık olmasıdır. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, bize asla yakışmaz. Siyasetimizde millete rağmen siyaset, milleti hafife almak söz konusu değil. Hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da halkımızın gösterdiği istikamette yürümeye kararlıyız.

Erzurum'da büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, kendisini karşılamaya gelenler arasındaki bir engelli genç ve annesiyle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.