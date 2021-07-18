HDP saldırısının altından FETÖ çıktı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. da Muğla'ya getirildi. Toplam 6 zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 14 Temmuz'da HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alınmıştı. HDP ilçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle 2018'de de "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan bir saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlenmişti.





FETÖ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A.'nın 15 Temmuz'da gözaltına alındığı, darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesörlü telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Ensar A.'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu öğrenilmişti.