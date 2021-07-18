Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığından 81 ilde uygulama: 21 bin 177 personel katıldı
Giriş Tarihi: 18.7.2021 11:13 Son Güncelleme: 18.7.2021 11:14

İçişleri Bakanlığından 81 ilde uygulama: 21 bin 177 personel katıldı

DHA
İçişleri Bakanlığından 81 ilde uygulama: 21 bin 177 personel katıldı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 4 bin 394 noktada yapılan eş zamanlı uygulamada çalıntı ve aranma kaydı bulunan 121 araç ve motosikletin bulunduğunu, 1863 araç ve motosikletin trafikten menedildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik ülke genelinde uygulama yapıldı.

7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada; 163 bin 416 araç ve motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 121 çalıntı ve aranma kaydı olan araç ve motosiklet bulunurken, 1863 araç ve motosiklet trafikten menedildi, 9 bin 526 araç ve motosiklete yönelik idari işlem uygulandı. Uygulamada 1064 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 kişi yakalanarak, 21'i gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığından 81 ilde uygulama: 21 bin 177 personel katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA