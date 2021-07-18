İHA destekli kahramanlardan yangınlara 3 günde tam kontrol

Mersin ve Hatay'da 3 gündür devam eden yangınlar dün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Mersin'in Aydıncık ilçesinde yaptığı açıklamada "Mersin'deki yangın perşembe saat 08.40'ta Pembecik Mahallesi'nde başladı.

Hatay Hassa'daki yangın ise aynı gün 19.46'da çıktı. Her iki yangın da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tek bir kıvılcım kalmayana kadar sürecek" dedi. İki yangında Mersin'de 1500 hektar Hatay'da 200 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli "Yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak. Ormanlık alanların imara açılması söz konusu değil" dedi. Pakdemirli yangınla mücadelede İHA'ların rolüne de dikkat çekerek "İHA'mızı önce Hatay'a gönderdik. Tek bir sıcak nokta kalmadığı bu şekilde tespit edildi" dedi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bakan Pakdemirli "Yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor" dedi. Mersin'deki yangına 3 uçak, 21 helikopter ve 850 personel ile, Hatay'daki yangına da 1 uçak, 4 helikopter ve 120 personelle müdahale edildiği öğrenildi. İHA'lar da yangını kontrol sürecinde aktif olarak kullanıldı.