İstanbul bomboş tatil yolu ise sabır ister!

9 günlük Kurban Bayram tatilinin ilk gününde İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Trafiği gören bölge sakinleri "Allah tatilcilere sabırlar versin" dedi. 24 saatte 200 bin aracın giriş yaptığı Antalya'da da 22 km'lik kuyruklar görüldü. İstanbul'da her zaman iğne atsan yere düşmeyen metrobüs durakları ve şehir içi yollar bomboştu. Havalimanı ve otogarlar ise nispeten daha hareketliydi.



TATİLCİYE İKİ UYARI: YOL HİPNOZUNA VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA DİKKAT!

Suç istatistiklerine göre evden hırsızlık olayları tatil dönemlerinde artış gösteriyor. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Erhan Bakıcı "Sosyal medyadan yapılan 'Tatildeyiz' paylaşımları hırsızlara davetiye çıkarıyor" dedi. Nöroloji uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan da "Gözleri açık uyumak olarak bilinen yol hipnozuna karşı lütfen dikkatli olalım" diyerek sürücüleri uyardı.