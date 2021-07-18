Son dakikaİ: İşte Rize’deki sel felaketinin bilançosu

Yapılan incelemelerde 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edildi. Afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere ise Rize'ye toplam 17 milyon 500 bin TL gönderildi.



Rize'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma gruplarının AFAD koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekilerek, "Meydana gelen sel ve heyelan olayı sonrası gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; UMKE ve 112 Acil Yardımdan 127 personel ve 39 araç, arama çalışmaları için (AFAD, JAK, AKUT, UMKE, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, ANDA, İHH) 244 personel ve 57 araç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 150 personel ve 50 araç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 90 personel ve 30 araç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 38 personel ve 8 araç, Tarım ve Orman Bakanlığından 190 personel ve 83 araç, Hazine ve Maliye Bakanlığından 26 personel ve 4 araç, Kolluk Birimlerinden bin 334 personel ve 177 araç, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından 150 personel ve 52 araç, Belediyelerden 390 personel ve 187 araç, Kızılay'dan 37 personel ve 17 araç görevlendirilmiştir. TAMP kapsamında görevlendirilen toplam personel sayısı 2 bin 776, toplam görevlendirilen araç sayısı ise 704'tür" denildi.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI



Yürütülen çalışmalar sonucunda 6 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 2 vatandaşın arama çalışmalarına ise 2 noktada 57'si dalgıç olmak üzere 244 personel ile devam edildiği belirtildi.



Arama çalışmalarına AFAD ekipleri ile birlikte, JAK, UMKE, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ile AKUT, ANDA ve İHH'nın katıldığı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve Jandarmaya ait 4 köpekli arama timinin de arama çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.



Ayrıca, bölgeye keşif amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 adet helikopter ve JİKU görevlendirildi.



HASAR VE ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından, bugün itibariyle toplam bin 39 bina ve 2 bin 691 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda, 39 ağır yıkık bina, 83 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğunun tespit edildiği, hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğü bilgisi verildi. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce merkezde oluşturulan21 hasar tespit ekibi ile sahada çiftçiler ile yüz yüze görüşülerek hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



ULAŞIM ALT YAPI ÇALIŞMALARI



Yaşanan sel felaketi sonucu ulaşım ve altyapı çalışmalarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:



"Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Rize-Çayeli Ayrımı Küçükçayır İl Yolu, Güneysu-Başköy Yolu, Güneysu-Büyükköy-Çayeli Yolu Ve Çayeli-Hemşin Yolu 16 Temmuz itibariyle ulaşıma açılmıştır. Afet bölgelerinde karayolları sorumluluk ağında bulunan yollarda iyileştirme çalışmalarına 52 adet makine grubu, 11 adet ekip ve 150 personel ile devam edilmektedir. İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan; 346 köyün 143'ünde selden dolayı kapanan ana yolların tamamı açılmıştır. 2 bin 894 köy içi bağlantı yolundan 426'sı afetten dolayı kapanmış iken 18 Temmuz itibariyle 342'si ulaşıma açılmıştır. 84'ünde çalışmalar devam etmekte olup köylerimizde 161 makine ve 175 personelle çalışmalara devam edilmektedir."



TRAFO HASARLARI GİDERİLDİ



Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetten sonra il genelinde ilk etapta 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilemediğini, yapılan çalışmalar sonucunda trafo hasarlarının giderilerek tüm abonelere enerji verildiğini kaydetti.



188 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ VERİLDİ



Yaşanan sel afetinde yaralanan 5 vatandaş hastanelere ulaştırılarak 4'ü ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, yaralı bir vatandaşın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Toplam 188 kişiye ise psikososyal destek hizmeti verildi.



103 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Tahliye-yerleştirme barınma ve beslenme çalışmalarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Çayeli Büyükköy Beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık Köyü'nden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir. Güneysu Merkez Mahallesinden tahliye edilen 15 kişi, Güneysu Spor Lisesi yurduna yerleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen sıcak çorba, kumanya ve içecek ikramları ile şu ana kadar 28 bin 376 kişiye ulaşılmıştır. Güneysu İlçesinde, Tepebaşı köyünde, Muradiye Beldesinde, Büyükköy Beldesinde ve Spor Lisesi Pansiyonunda toplam 650 kişiye hem öğle hem de akşam sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır."



ÜCRETSİZ İNTERNET VE ŞARJ HİZMETİ



Sel afetinin yaşandığı ilk saatlerde 9 yerleşim yeri, 11 baz istasyonu ve 73 santralde toplam 3 bin 312 internet arızası ve 2 bin 538 telefon arızasının rapor edildi, yapılan çalışmalar sonucunda, haberleşme kesintisi olan bir bölgenin bulunmadığı kaydedildi. Muradiye beldesine mobil baz hattı yerleştirilirken, Güneysu ilçe merkezine ise mobil baz istasyonu kurularak ücretsiz internet ve şarj hizmeti verildi.



İÇME SUYU VE KANALİZASYON PROBLEMİ GİDERİLDİ



Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Madenli beldelerinin tamamında içme suyu ve kanalizasyon problemi giderildi. Büyükköy beldesinin üst kodlarındaki depolara ulaşım sorunu giderilerek beldenin yüzde 90'ına su verildi.



205 BİNADA İNCELEME YAPILDI



AFAD tarafından Afet Etüt çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip oluşturularak 140 noktada 205 binada inceleme yapıldı. İnceleme yapılan bölgede; 4' ü yıkık-ağır hasarlı olmak üzere 44 konutun nakledilmesi, 28 konut için afet önleyici istinat duvarı yapılması, 16 konutun ise kontrol etütleri programına alınması önerildi.



17 MİLYON 500 BİN TL GÖNDERİLDİ



Afete müdahale ve hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere Rize'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 11,5 milyon ve AFAD Başkanlığınca 5 milyon TL olmak üzere toplam 17 milyon 500 bin TL gönderildi.