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Giriş Tarihi: 18.7.2021

Mahkeme, HDP’den tutanakları istedi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Mahkeme, HDP’den tutanakları istedi
Kobanı bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör olaylarının sebebi olarak gösterilen HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararının yer aldığı iddia edilen karar defteri ve toplantı tutanağı, mahkeme tarafından ikinci kez istendi. 37 kişinin hayatını kaybettiği olaylarının sebebi olarak gösterilen MYK çağrısının yer aldığı iddia edilen toplantı tutanakları, 6 ay önce talep edilmesine rağmen HDP tarafından dava dosyasına gönderilmemişti. Mahkeme, belgelerin ikinci kez istenmesini kararlaştırdı. Mahkemeden HDP'ye giden "acele" ibareli yazıda, MYK toplantısının nerede, ne zaman ve kimlerin katılımıyla yapıldığı bilgileri, alınan kararların kaydedildiği defter ile tutanaklar istendi.
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Mahkeme, HDP’den tutanakları istedi
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