Marmaris’teki HDP binasına saldırıda tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili 4 zanlı daha yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 zanlıyı gözaltına almıştı.

İstanbul'da yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edildiği öne sürülen Ensar A. da Muğla'ya getirilmişti.

HDP'nin ilçe binasına pompalı tüfekle saldıran Adnan Temel D. ile azmettirici olduğu ileri sürülen Ensar A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan zanlılardan Adnan Temel D. hakimlikçe tutuklanırken azmetirici Ensar A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.