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Giriş Tarihi: 18.7.2021 09:12

Mehmetçik, yıllardır girilemeyen yerleri teröristlerden temizledi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mehmetçik, yıllardır girilemeyen yerleri teröristlerden temizledi

Sınır ötesinin terörden arındırılması ve güvenli bir bölge oluşturulması amacıyla kuzey Irak'ın Metina, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerinde başlatılan "Pençe Harekâtları" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel eğitimli birlikleri uzun yıllardır girilemeyen yerleri teröristlerden temizlendi.

Metina ve Hakurk bölgesinde, yüksek sarp kayalar, mağaralar, vadi ve uçurumların yer aldığı bölgede, komandolar, hava sıcaklığının 40 dereceyi yaklaştığı kuzey Irak'ta girilmeyen yer bırakmadı. Hava destekli kara harekâtı kapsamında şuana kadar yaklaşık aralarında sözde yönetici kadrosunun da bulunduğu 200 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilirken, Kandil'in 'girilemez' denilen yerleri temizleyen komandolar, onlarca sığınağı imha etikten sonra geçici askeri üs alanları kurdu.

Yine İHA (İnsansız Hava Aracı), tarafından belirlenen ve teröristlerin cephanelik olarak kullandığı Metina ve Hakurk bölgesindeki sığınaklar SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ve F16'lar tarafından vurularak imha edildi. Terör uzmanları, yıllardır kuzey Irak'taki kamplardan Şırnak ve Hakkâri kırsalına geçip Türkiye'nin çeşitli kentlerinde terör saldırıları yapan PKK'lı teröristlerin gizlendiği alanlarda komandoların güvenli bölgeler oluşturduğuna dikkat çektiler. Uzmanla, artık kuzey Irak'ın terör örgütü PKK için güvenlik bir bölge olmadığının da altını çizerken, Kandil'de gizlenen terör örgütünün lider kadrosundaki teröristler, operasyonlar nedeniyle köşeye sıkıştıklarını ve büyük darbe aldıklarını itiraf ettiler.

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Mehmetçik, yıllardır girilemeyen yerleri teröristlerden temizledi
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