Memur ve memur emeklileri için zam pazarlığı başlıyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.