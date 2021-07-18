Midede suçüstü! Midelerinde 11 kilo 332 gram uyuşturucuyla yakalandılar

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; uçakla İstanbul'a gelen ve kapsüllere yerleştirilmiş uyuşturucu maddeleri yutarak sindirim sistemlerine saklayan yabancı uyruklu 18 uyuşturucu kuryesini suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu kuryelerinin midelerinden bin 72 kapsül, kapsüllerin içerisinden ise 11 kilo 332 gram uyuşturucu madde çıktı. Suçüstü yakalanan 18 uyuşturucu kuryesi de tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; farklı ülkelerden ülkemize uyuşturucu maddelerle gelen zehir tacirlerine geçit vermedi. İstanbul Narkotik Masası Polisleri; 2021 yılının ilk altı ayında yurt dışından ülkemize uçakla gelen ve uyuşturucu maddeleri sindirim sistemlerinde ülkemize sokmak isteyen 18 uyuşturucu kuryesini suçüstü yakaladı. 13'ü İran ve 2'si Nijerya uyruklu uyuşturucu kuryelerinin içlerine uyuşturucu maddelerin yerleştirildiği kapsülleri yuttukları saptandı. Kapsüller doktor kontrolleri ve röntgen çekimleriyle tespit edildi ve uyuşturucu kuryelerine içirilen ilaçlarla çıkarıldı.





8 KİLO 372 GRAMI EROİN MADDESİ...



Uyuşturucu maddelerin yerleştirildiği kapsülleri yutmak suretiyle sindirim sistemlerine saklayan ve İstanbul'da satarak piyasaya sürmeyi hedefleyen yabancı uyruklu uyuşturucu kuryelerinin midelerinden toplamda bin 72 kapsül çıkarıldı.

Kapsüllerin içerisinden ise Afyon Sakızı, Eroin, Kokain ve Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 11 kilo 332 gram uyuşturucu maddesi çıktı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 8 kilo 372 gramının Eroin, 2 kilo 330 gramının Kokain, 122 gramının Afyon Sakızı, 508 gramının ise Metamfetamin maddesi olduğu ifade edildi.

Suçüstü yakalanan yabancı uyruklu uyuşturucu kuryelerinin tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.