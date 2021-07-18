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Haberler Gündem Haberleri Diyanet ile Nevşehir bayram namazı saati: Nevşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 18.7.2021 14:34 Son Güncelleme: 18.7.2021 14:34

Diyanet ile Nevşehir bayram namazı saati: Nevşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Diyanet ile Nevşehir bayram namazı saati: Nevşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. İslam alemi, bayramın ilk günü olan 20 Temmuz günü sabahın ilk ışıkları ile camileri dolduracak. Dolayısıyla bayram namazı saatleri şimdiden araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonların merak ettiği bayram namazı saatlerini il il açıkladı. Buna göre 2021 Nevşehir'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Nevşehir bayram namazı saati…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2021 bayram namazı saatleri merakla araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte "Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta kılacak?" sorusuna da yanıt aranmaya başladı. İşte bayramın ilk günü 20 Temmuz'da idrak edilecek Nevşehir bayram namazı saati…

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Nevşehir bayram namazı saati: 06:06

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Diyanet ile Nevşehir bayram namazı saati: Nevşehir'de 2021 Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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