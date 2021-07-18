Şehidin ablası kardeşinin fotoğrafını görünce duygulandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kırıkkale kent merkezinde bulunan Şehit Çelebi Bozbıyık geçidindin duvarlarına Kırıkkale Belediyesi tarafından şehit fotoğraflarının konması ise bu yılki 15 Temmuz etkinliklerine farklı bir anlam kattı. Mardin´in Dargeçit ilçesi kırsalında PKK´lı teröristlerinin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Çoban´ın duvarda fotoğrafını gören ve şehidin ablası olduğunu belirten Eda Çoban, duvarda kardeşinin fotoğrafıyla karşılaşması ise duygulu anların yaşanmasına neden oldu.



ŞAHADETE ELLERİNDEKİ DAMATLIK KINASIYLA GİTTİ



Bir süre şehit kardeşinin seven abla Çoban, duygulanarak gözyaşların hakim olamadı. Bu anlamlı anı ise cep telefonuyla diğer kardeşlerini görüntülü olarak arayarak duygularını paylaştı. Eda Çoban, "Şehidimiz 3 bacının tek erkek kardeşiydi. Bu vatan bu millet için 2018 senesinde 23 Ekim tarihinde şehit oldu. Şahadete ellerindeki damatlık kınasıyla gitti. Öyle bir yiğidin ablası olmak çok güzel. Acısı çok büyük. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için canını ortaya koyması ve şehitlik mertebesine ermesi, şahadet şerbeti içmesi gurur verici. Ne mutlu Türk´üm diyene" ifadelerini kullandı.