Van'da PKK operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Mazılı Mezrası kırsalında 18 Temmuz 2021 tarihinde operasyon düzenlendi.
İcra edilen operasyon sonucunda, 2 AK-47 Kalaşnikov Piyade tüfeği, 3 savunma tipi el bombası, 1 PKM Makinalı Tüfekek namlusu, 195 7x62 milimetre fişek, 20 AK-47 Kalaşnikov Piyade tüfeği şarjörü, 2 Dragunov Piyade tüfeği şarjörü, 3 100'lük PKM makinalı tüfek mayonu ele geçirildi.
Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi.