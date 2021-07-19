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Giriş Tarihi: 19.7.2021 13:35

500 yıllık Zeytin Ağaçları'na tekne bağladılar! Tepkiler dinmedi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
500 yıllık Zeytin Ağaçları'na tekne bağladılar! Tepkiler dinmedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle marinalarda yer bulamayan yatlar büyük bir çevre skandalına imza attı. Motoryatlar Göltürkbükü-Torba arasındaki bir koyda bulunan 500 yıllık zeytin ağaçlarına halat attı. Ağaçların eğildiği görülürken, o görüntülere tepki yağdı. Olayla ilgili harekete geçilirken yat sahiplerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasal işlemler de başlatıldı. Öte yandan tekneler ceza ve tepkiler ardından halatlarını sökerek taşlara bağladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle marinalarda yer bulamayan yatlar büyük bir çevre skandalına imza attı.

Göltürkbükü-Torba arasında bulunan bir koyda motoryatlar halatlarını 500 yıllık zeytin ağaçlarına bağladığı ortaya çıktı. Çapraz hatlarla koyu kapatan ve ağaçlara zarar veren bu durum görenlerin büyük tepkisini çekti.

Ağaçların yükten dolayı eğildiği görülürken konuyla ilgili yetkililer harekete geçti.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Skandal görüntülerle ilgili SABAH'a konuşan Orman Bölge Müdürlüğü, olayı duyar duymaz Bodrum Orman Şefliği'nde harekete geçildiğini kaydetti.

Müdürlük, yatların bağlandığı yerlerde lokasyon çalışması yapılarak vatandaşın tapulu arazisi dışında ormana ait bölümlerde gerçekleşen bağlama olayı ile ilgili idari para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca suç tespit tutanaklarının tutularak gerekli yasal işlemlerin de başlatıldığını kaydetti.

Ceza ve tepkiler ardından tekne sahipleri ağaçlardan söktükleri halatları deniz kenarlarındaki büyük kayalara bağladı.

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500 yıllık Zeytin Ağaçları'na tekne bağladılar! Tepkiler dinmedi
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