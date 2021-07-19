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Giriş Tarihi: 19.7.2021 11:58

Altun: Zaman, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm zamanı

AA
Altun: Zaman, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm zamanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin on yıllardır kalıcı barış için Birleşmiş Milletler (BM) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, "Zaman iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle adayı ziyaret edeceğini kaydetti.

Altun, paylaşımında, "Türkiye ve Kıbrıs Türkleri, kalıcı barışı desteklemek için on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştılar. Zaman, iki devletli bir çözümü gerçekleştirmek için çalışmanın zamanı." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, ayrıca "Geçmişten Bugüne Kıbrıs Sorunu: İki Devletli Çözüm" başlıklı videoyu da paylaştı.

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Altun: Zaman, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm zamanı
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