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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Avrupa’ya başörtüsü tepkisi

ANKARA
Avrupa’ya başörtüsü tepkisi
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), işverenlerin belli koşullarda başörtüsü yasağı uygulayabileceğine dair 4 yıl önce Fransa ve Belçika'daki iki Müslüman kadınla ilgili aldığı skandal kararı tekrarladı. Lüksemburg'daki mahkemenin yargıçları, bu kez başörtüsü taktıkları için işten çıkartılan biri çocuk yuvası, diğeri eczane çalışanı iki kadınla ilgili başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, yine başörtüsünün işveren tarafından yasaklanabileceği yönünde karar verdi. Bu ikinci skandal karara Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Karar, Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneği" denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Bu karar, Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise ABAD'ın kararının ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadeleye darbe vurduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyecek, İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir."
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Avrupa’ya başörtüsü tepkisi
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