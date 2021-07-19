Avrupa’ya başörtüsü tepkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD), işverenlerin belli koşullarda başörtüsü yasağı uygulayabileceğine dair 4 yıl önce Fransa
ve Belçika
'daki iki Müslüman kadınla ilgili aldığı skandal kararı tekrarladı. Lüksemburg'daki mahkemenin yargıçları, bu kez başörtüsü taktıkları için işten çıkartılan biri çocuk yuvası, diğeri eczane çalışanı iki kadınla ilgili başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, yine başörtüsünün işveren tarafından yasaklanabileceği yönünde karar verdi. Bu ikinci skandal karara Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Karar, Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneği" denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da "Bu karar, Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
ise ABAD'ın kararının ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadeleye darbe vurduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Karar, Avrupa
'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyecek, İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir."