Azerbaycan’ın En iyi çoçuk şarkıcısı Kamilla Mamedzadenin’nin hedefi Altın Kelebek

Yaptığı başarılı projeler ile sayısız kez ödüle layık görülen Azerbaycan'ın sevilen çocuk şarkıcısı Kamilla Mamedzade son aldığı ödül töreninde duygulu anlar yaşadı.



Kamilla Mamedzade, son olarak, geçtiğimiz günlerde, 8.si düzenlenen başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden 200 katılımcı ile Four Seaons Hotel Bakü'de Azerbaycanlı girişimci Agil Mamiyevin imzası ile gerçekleştirilen, ünlü Manken Özge Ulusoy'un sunduğu International Golden Palm Awards töreninde kültür, sanat , iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri birlikde, En iyi çocuk şarkıcı ödülünü aldı.





Ödül alırken duygusal anlar yaşayan Kamilla, küçük yaşına rağmen yaptığı başarılı projeler sayesinde farklı ülkelerde birçok kez ödüle layık görüldüğünü, hedefinin ise Altın Kelebek Ödül töreninde ödül almak olduğunu açıkladı. Genç şarkıcı, bunun nedenini ise kardeş ülke Türkiye'ye olan sevgisinden kaynaklandığını, Türkiye'de yaptığı her projenin ve aldığı her ödülün kendisi için çok değerli olduğunu belirtti.





KAMİLLA MAMEDZADE KİMDİR:



Kamilla Mamedzade 25 aralık, 2010 yılında kardeş ülke Azerbaycanın başkenti Bakü şehrinda dünyaya geldi.



2020 yılında, Sankt Peterburkda "Neva Fashion Week" moda haftasında "Kamilla's Magic World" isimli kendi tasarladığı markasının, çocuk giyimlerinin gösterimini yapmış, buradaki başarısından sonra, yılın en iyi çocuk markası tasarımcı-model ödülünü almıştır.





Kamilla Mamedzade için 2020 yılı ödülden ödüle koştuğu bir yıl ardından Azerbaycan'ın sevilen starı Rehim Rehimli ile birlikte Çocuklar Gününe özel "Dünyamıza dokunmayın" adlı klibi yayınlanmıştır.



"Helping You", "Dünyamıza Dokunmayın", "I love school", "Can Vatan", "Bayrak", "Yağmur", "Çiçek" ,"Anne" isimli şarkılarının ardından, Azerbaycanın zengin servetleri hakkında "The rich wildlife of Azerbaijan" adlı kısa film çektirmiştir. Kamilla'nın son olarak 15 Haziran Azerbaycanın Milli Kurtuluş Gününe özel ingilizce "Azerbaycan" şarkısına klibi yayınlanmıştır.