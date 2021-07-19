Başkan Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti

Ziyarette Başkan Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti | Video

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.