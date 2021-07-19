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Giriş Tarihi: 19.7.2021 21:47 Son Güncelleme: 19.7.2021 22:05

Başkan Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti | Video

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

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Başkan Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti
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