CHP bu sefer de dini bayramları karıştırdı

Erzurum'da milli bayramları karıştırarak Palandöken İlçe Başkanlığı binasına yanlış pankartla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu kez de Küçükçekmece'de kafaları karıştırdı. CHPliler, bu kez de dini bayramları karıştırdı. CHP'nin Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan'ın Kurban Bayramı vesilesi ile astırdığı afişler, Küçükçekmecelilerin tepkisine neden oldu. CHP'li teşkilatın Kurban Bayramı arefesinde astırdığı pankartta "Ramazan Bayramı kutlu olsun" yazısını gören vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı önce şaşkınlıkla izledi, ardından da CHP'lilerin iş bilmezliğine ti'ye alarak "Seneye hazırlık yapmışlar" dedi.

AK PARTİ: BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN



CHP'nin skandal pankartının yanında yer alan ve Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan'ın hazırlattığı pankartta ise "Kurban Bayramımız Mübarek Olsun" ifadesi yer aldı. Küçükçekmeceliler, CHP'nin yanlış lanse ettiği bayramın aslını AK Parti'nin afişinden öğrendi.