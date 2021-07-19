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Giriş Tarihi: 19.7.2021 15:21

CHP bu sefer de dini bayramları karıştırdı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
CHP bu sefer de dini bayramları karıştırdı

Erzurum’da Palandöken İlçe Başkanlığı binasına 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı gününde “Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” pankartı asan CHP, milli bayramın ardından bu sefer de dini bayramları karıştırdı. CHP’nin Küçükçekmece İlçe Başkanı Kurban Bayramı arefesinde “Ramazan Bayramı kutlu olsun” afişi astırdı. Vatandaşlar, CHP’li teşkilatların iş bilmezliğini ti’ye alarak tepki gösterdi.

Erzurum'da milli bayramları karıştırarak Palandöken İlçe Başkanlığı binasına yanlış pankartla çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu kez de Küçükçekmece'de kafaları karıştırdı. CHPliler, bu kez de dini bayramları karıştırdı. CHP'nin Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan'ın Kurban Bayramı vesilesi ile astırdığı afişler, Küçükçekmecelilerin tepkisine neden oldu. CHP'li teşkilatın Kurban Bayramı arefesinde astırdığı pankartta "Ramazan Bayramı kutlu olsun" yazısını gören vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı önce şaşkınlıkla izledi, ardından da CHP'lilerin iş bilmezliğine ti'ye alarak "Seneye hazırlık yapmışlar" dedi.

AK PARTİ: BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

CHP'nin skandal pankartının yanında yer alan ve Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan'ın hazırlattığı pankartta ise "Kurban Bayramımız Mübarek Olsun" ifadesi yer aldı. Küçükçekmeceliler, CHP'nin yanlış lanse ettiği bayramın aslını AK Parti'nin afişinden öğrendi.

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CHP bu sefer de dini bayramları karıştırdı
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