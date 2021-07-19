CHP'li Cihangir İslam ile İYİ Partili Lütfü Türkkan twitterda birbirine girdi

Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçen İstanbul milletvekili Cihangir İslam, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" şeklindeki paylaşımına "Altına "Makedonyalı Lütfü" diye bir imza atmalıydınız." cevabını verdi.

Türkan, CHP'li İslam'ın çıkışı karşısında tartışmayı sosyal medyadan büyütmemek adına "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim." sözleriyle karşılık verdi.

TÜRKKAN, NECMETTİN ERBAKAN'I DA HEDEF ALMIŞTI

Gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirmek isteyen Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef almıştı...

Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak

Lütfü Türkkan yine kriz yarattı! Erbakan için söylediği sözler Saadet Partisi'ni kızdıracak

Lütfü Türkkan'ın korumaları gazeteciyi hastanelik etmişti! Akşener: Ne yapayım şimdi...