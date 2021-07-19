DEAŞ'lı terörist El Turki kıskıvrak yakalandı

DOĞRUDAN TALİMAT ALDIKLARI İSİMDİ...



YTS'lerin ülkemize gelmelerinden, barınma, gıda, giyecek başta olmak üzere tüm lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olan Fazlı K.'ya bağlı olan terör örgütü DEAŞ'ın çökertilen Lojistik Hücresi'nde Fazlı K.'nın da aralarında olduğu 39 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DEAŞ Üyeleri'nin her hareketlerinde talimatlar ve doğrudan icazetler aldıkları Fazlı K.'ya bağlı Hücre Evi'ndeki aramalarda 6 harici disk, bir havalı tabanca, şarjör, av tüfeği, 90 sahte pasaport, 80 mühür ve kaşe, sahte evrak ve belgelerin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, çok sayıda dijital materyal, haklarında "Toplatma Kararı" bulunan yasaklı kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.