DEAŞ’lı terörist El Turki yakalandı

Terör
örgüt DEAŞ'ın barınma ve lojistik ihtiyaçlarından sorumlu sözde Türkiye sorumlusu "Ebu El Bera El-Turki" kod adlı Fazlı K. İstanbul
'da yakalandı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, DEAŞ'ın Pendik'teki 39 kişilik "Lojistik Hücresi"ni 12 ay süren titiz bir çalışmayla deşifre edince operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekipleri, Özel Harekât ve helikopter desteğiyle şafak vaktinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 39 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise, DEAŞ'lı teröristlerin barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşılayan sözde Türkiye Emiri (Sorumlusu) "Ebu El Bera El-Turki" kod adlı Fazlı K. oldu. DEAŞ'ın Suriye'deki üst düzey sorumlularıyla irtibatlı olduğu tespit edilen Fazlı K.'nın söz konusu kişilerden doğrudan talimatlar aldığı, terör örgütü DEAŞ'ın ülkemizde gerçekleştirmek istediği terör saldırılarından haberdar olduğu saptandı. Fazlı K. ve 5 şüpheli tutuklandı.