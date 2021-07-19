Duyanlar kavga ediyorlar sandı! Sağ kolu çatlayınca sol kolu ile devam etti...

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'nda dün kurbanlık almak için pazara gelen Salih Güler, Özgür Kahraman'a ait bir boğayı beğendi. 3 gün boyunca boğa için pazarlığa gelen Güler, son pazarlıkta Kahraman ile el sıkıştı. Özgür Kahraman, hayvan için 13 bin 500 TL istedi, Güler ise 12 bin 500 TL teklif etti. Bu sırada Kahraman'ın kolunu sallamaya başlayan Güler, beğendiği boğa için 12 bin 750 TL'ye anlaşmayı sağladı.



Güler'le anlaştıktan yaklaşık 45 dakika sonra sağ kolunda ağrılar başlayan Kahraman, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada doktorlar Kahraman'ın kolunun çatladığını tespit ederek, sargıya aldı. Pazarlık anının ve sargılı kolunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Kahraman'ın videosuna, kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.



Bugün yeniden çadıra gelen Salih Güler, yakın arkadaşlarının aldığı kurbanlık için yine Kahraman ile pazarlık yaptı. Sağ kolu sargılı olan Kahraman, pazarlığı sol kolu ile yaptı. İkili bir kez daha anlaşma sağladı. Pazarlık anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.