İBB’ye atık gübre isyanı!

İstanbul Başakşehir 'in yeni merkezi Kayaşehir'deki İBB Kurban Satış ve Kesim Alanı, vatandaşlar tarafından şikâyet yağmuruna tutuldu. İBB yönetimi, daha önce kurban alanının kaldırılacağına dair söz verdi ancak sözünü tutmadı. Kayaşehir'de ikamet eden Başakşehirliler, hem kötü kokudan hem de karasinek ve sivrisinek gibi hastalık taşıyan vektörlerden dolayı sokağa çıkamaz oldu. Kayaşehir sakinleri, İBB yönetimi yüzünden, hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı bugünlerde balkonlarına çıkmak bir yana, pencerelerini dahi açamaz duruma geldi. Sebebi ise kurban kesim alanın hemen arkasına atık gübrelerin ilkel yöntemlerle gömülerek üzerlerinin kapatılması. Kayaşehir sakinlerinin mağduriyetini gidermek için her türlü girişimde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sorunları her fırsatta İBB yönetimine iletti. Ancak yapılan çağrılar sonuçsuz kaldı.Mahalle sakinlerinden Muhammet Sancar, "Her şey çok güzel olacak' dediler ama her şey kötüye gidiyor" derken bölge esnafı Ramazan Özoğlu, "Koku ve sinekten rahatsızız. Müşterilerimiz kokudan beş dakika oturamıyor" diye konuştu.