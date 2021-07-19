Kesici aletlerle gelmişlerdi! Şehir eşkıyaları böyle saldırdı!

İstanbul'da bir kişi; yasak olduğu için kendisini durak dışında otobüsten indirmeyen otobüs şoförüne küfürler etti ve tehditler savurdu. Şoför kabinini yumruklayan saldırgan son durakta indikten sonra çocuklarını yanına alarak kesici aletler ve sopalarla olay yerine geri geldi. Şoföre saldıran ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde gözaltına alınan şehir eşkıyaları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay geçtiğimiz Cumartesi akşamı saat 19.30 sıralarında Kağıthane İlçesi Altınay Caddesi'nin üzerinde yaşandı. Otobüs şoförlüğü yapan D.Ü.Ö. iddialara göre otobüsle seyir halindeydi. E.Ö. isimli yolcu; otobüs şoföründen durak dışı alanda kendisini indirmesini istedi. Otobüs şoförü D.Ü.Ö. durak dışı yolcu indirilmesinin yasak olduğunu söyledi.

E.Ö. isimli kişi otobüs şoförüne küfürler savurdu ve tehdit ettikten sonra şoför kabinini yumrukladı. Son durakta inen E.Ö. olaydan 15 dakika sonra 1'i kız olan M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. isimli çocuklarıyla ellerinde kesici aletler ve sopalarla olay yerine gelerek otobüs şoförüne saldırdı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren dört şüpheliyi de kısa süre içerisinde gözaltına aldı ve şüpheliler hakkında "Kasten Yaralama" ve "Hakaret" suçlarından ötürü adli işlem yapıldı.