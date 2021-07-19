‘Kıbrıs’ta en gerçekçi çözüm eşit haklara sahip iki devlettir’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Yunan "Kathimerini" gazetesine verdiği mülakatta, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs
meselesi, Doğu Akdeniz ve sığınmacı krizi gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte röportajdan alıntılar;
Bazı Yunan politikacıların, Rum politikacılarla birlikte Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını yok sayan maksimalist iddialar ortaya atıyor. Yunan tarafından beklentimiz, artık maksimalist iddialarında ısrar etmeyerek, bölgenin zenginliklerinden birlikte ve barışçıl bir şekilde faydalanmanın yollarını düşünmeleridir.
Türkiye kendisini ilgilendiren her bölgede sorunların diyalog yoluyla çözülmesini ve barışın hakim olmasını istedi. Bu durum, Kıbrıs meselesi için de geçerlidir. Kıbrıslı Türkler, geçmişte yaşanan şiddet olaylarını sineye çekerek, on yıllardır Rumların makul davranmasını bekledi. İki toplumun birlikte yaşama ihtimali, Rumların AB'ye alındığı gün bitmişti. Buna rağmen yıllarca iyi niyetle gayret gösterildi. Ancak iyi niyetin bir sınırı var. Artık aynı çatı altında yaşamanın mümkün olmadığını herkes görüyor." ifadesini kullandı. Bu aşamadan itibaren Ada'daki iki toplum ancak iki komşu ülkenin vatandaşları olarak barış içinde yaşayabilir. Bu ihtilafı çocuklarımıza miras bırakmak istemiyorsak, gerçekçi olmalıyız. En gerçekçi çözüm, KKTC'nin güney komşusu ile eşit haklara sahip olduğu, iki devletli çözümdür.